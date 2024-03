La Nazione: Italiano proverà a ripartire, ma non sarà come prima

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Dolore e applausi "Grazie assai Joe".

Pagina 2

Tutta la pagina per: "L'ultimo giorno del dg ribelle L'infarto, la paura e la morte Joe e il sogno di una coppa "Sei stato la storia del club". Sottotitolo: "Il malore in ritiro e l'inutile corsa contro il tempo. Poi la situazione è precipitata".

Pagina 3

Leggiamo: “L’arrivo del feretro al Viola Park L’attesa e gli applausi dei tifosi Presente Italiano con la squadra E oggi ci sarà anche Commisso”. E ancora: “Mazzi di fiori e bandiere a mezz’asta. Sul tabellone dello stadio Curva Fiesole le immagini di Joe Barone”.

Pagina 4

Le reazioni: “Lo sport si stringe intorno a Barone Società, dirigenti e giocatori viola Il cordoglio nei messaggi via web ”Grazie Joe, vivrai nei nostri cuori". E inoltre: “Sottil: ”Vinceremo un trofeo per te". Benassi: “Un padre di famiglia”. Lo struggente post del capitano".

Pagina 5

Qui troviamo: "Il Viola Park oggi si ferma Domani in campo per Joe Italiano proverà a ripartire Ma non sarà come prima". Di spalla: “La visita del nipotino e il dolore dei 4 figli Tutti uniti fino alla fine”.