Sohm poteva andare... da Conte? L'intermediario: "Il Napoli si era intrufolato. Ecco perché abbiamo scelto la Fiorentina"

Tra gli acquisti del calciomercato estivo della Fiorentina, figura Simon Sohm, centrocampista svizzero arrivato a titolo definitivo dal Parma per circa 15 milioni di euro. L'affare è stato uno dei primi conclusi durante l'estate viola.

Sohm al Napoli? Era possibile… “ma non c'era tempo”

Ma ci sarebbe potuto essere un inserimento esterno di mercato… da parte proprio del prossimo avversario della Fiorentina, il Napoli. Così, almeno, spiega l'intermediario di Sohm, Antonino Imbrogia, a Stile TV: “Sì, il Napoli si era intrufolato per Simon. Con la mia agenzia rappresentiamo gli interessi di Wasserman Svizzera in Italia: avendo portato il ragazzo a Parma e poi trasferito alla Fiorentina, posso dire che c'è stato un tentativo azzurro. Ma non c'era tempo”.

“Simon era già a Firenze per le visite. Così ho chiuso l'affare con la Fiorentina”

Spiega Imbrogia: “Il Napoli si è mosso quando l'affare con la Fiorentina era già fatto e definito. Nel frattempo l'Atletico Madrid era piombato su Raspadori, quindi è stato fatto di tutto per velocizzare la trattativa. In sostanza, Sohm era già a Firenze per sostenere le visite mediche. Quando il Napoli ha pensato al ragazzo, il tempo era già scaduto. Ho ringraziato per l'interesse, ma ho concluso l'affare con la Fiorentina”.