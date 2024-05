Brambati: "Da Firenze e Bologna mi dicono che Sartori abbia scelto Italiano per il dopo Motta. La Fiorentina invece dovrebbe prendere..."

Massimo Brambati, ex difensore italiano, oggi procuratore sportivo, è passato in diretta su Radio Sportiva, dove ha commentato i possibili spostamenti di Italiano, in uscita dalla Fiorentina a fine stagione, e quelli degli altri allenatori che potrebbero cambiare panchina:

Firenze-Bologna, asse caldo per le panchine

“Penso che Sartori abbia individuato Italiano come l'allenatore ideale per sostituire Thiago Motta. Mentre la società viola potrebbe optare su Aquilani per il dopo Italiano. Queste indiscrezioni mi arrivano sia da Bologna che da Firenze”.

Valzer di nomi

Adesso che Alberto Gilardino ha deciso di rinnovare con il Genoa, il club di Commisso dovrà decidere su quale tecnico puntare per la prossima stagione. Appurato il forte interesse per Aquilani, non sono ancora da escludere i nomi che rispondono a Palladino o altri giovani italiani emergenti.