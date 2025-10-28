Il noto giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube ha parlato delle vicende che riguardano la panchina della Juventus, coinvolgendo anche un freschissimo ex Fiorentina come Raffaele Palladino, che potrebbe rientrare nel discorso.

‘Palladino dietro a Spalletti’

“Luciano Spalletti è il primo nome per la panchina della Juventus, con Raffaele Palladino sullo sfondo, due nomi caldi. Roberto Mancini è da tenere alla finestra, il tecnico sarebbe pronto a tornare in pista e accetterebbe anche un contratto breve, ma è un’opzione all’esterno in attesa di capire cosa accade coi candidati principali”.

‘Contatti Juventus-Palladino, è in corsa per la panchina bianconera’

“Contatti costanti Juventus-Spalletti per capire la fattibilità dell’operazione, i bianconeri vorrebbero offrire un contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions, il tecnico vorrebbe da subito un contratto più lungo. L’allenatore di Certaldo incontrerà la dirigenza bianconera nelle prossime ore. Ci sono stati contatti anche con Raffaele Palladino, che resta un nome in corsa per la panchina della Juventus; chiaramente è un nome alternativo, ma va mantenuto in lista in base a ciò che accadrà con Spalletti”.