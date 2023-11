L'Inter vince anche a Bergamo e allunga in vetta. Gasp al tappeto: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo del sabato pomeriggio fra Atalanta e Inter. Dopo un primo tempo terminato in vantaggio per gli ospiti, con rete di Calhanoglu su rigore, la formazione di Inzaghi ha trovato il secondo gol con Lautaro Martinez. Poi Scamacca ha accorciato su assist di Lookman, ma i bergamaschi non sono riusciti a riprendere l'Inter, che dunque allunga in vetta alla classifica. Risultato finale 2-1.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 25, Juventus 23, Milan 22, Napoli 21, Atalanta 19, Bologna 18, Fiorentina 17, Lazio 16, Roma 14, Lecce 13, Monza 13, Torino 12, Frosinone 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Udinese 7, Cagliari 6, Salernitana 4.