FOTO - Il frame della disperazione. La panchina della Fiorentina era già in campo quando Dodô ha sbagliato l'impossibile

Potevamo parlare di tutta un'altra partita. Magari non della svolta, perché il gioco viola di certo non ha impressionato. Ma chissà… E invece Dodô ha deciso, suo malgrado, di sbagliare l'impossibile.

Riavvolgiamo il nastro

Riavvolgiamo il nastro solo a poche ore fa. Siamo all'ultima azione di Fiorentina-Bologna, con i viola che hanno rimontato dallo 0-2 grazie a due rigori. Gli ospiti erano andati anche sul 3-0, ma un fuorigioco ha salvato i viola.

L'episodio

Punizione sulla trequarti. Sabiri batte (ancora una volta molto bene) in mezzo. Piccoli la prende, Skorupski smanaccia maldestramente. La palla carambola sui piedi di Dodô che non deve far altro che appoggiare in porta. Il brasiliano la prende di collo pieno. Palla sull'esterno della rete.

Tutti in campo

Le telecamere indugiano verso la zona della panchina della Fiorentina. Sono tutti in campo, distesi, con le amni nei capelli. Erano già pronti a esultare per il ribaltone e la prima vittoria in questa Serie A. Pioli si sfoga con un mezzo “vaffa”. Appuntamento rimandato. Ancora. Il frame fotografico dice tutto.