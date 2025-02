In prima pagina sull'edizione fiorentina de La Repubblica si legge il titolo sulla Fiorentina: “Kean spinge la Fiorentina a Verona per ripartire”.

All'interno, a pagina 8: “Fiorentina, che occasione. Ma per battere il Verona servono testa e gioco”. A pagina 9: “Il vuoto dietro Kean, servono i gol degli altri per puntare in alto”.