Polverosi: "Da ora in poi Parisi sarà un simulatore, ha fatto una sciocchezza contro se stesso"

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, è ritornato sulla questione Fabiano Parisi. L'esterno della Fiorentina è stato criticato per il suo atteggiamento nella parte finale del match.

“Simulatore a vita”

“Da ora in poi Parisi sarà un simulatore - ha detto Polverosi - Gli arbitri si parlano tra di loro e da ora in poi se ci sarà un mezzo rigore su di lui, sarà sempre no”.

“Sciocchezza”

E poi: “Non si capisce hanno duemila telecamere addosso, che guadagno hanno a fare queste sceneggiate. Come sarà la sua vita negli stadi? La simulazione è una sciocchezza per te stesso”.