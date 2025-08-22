La Nazione: Beltran, ore decisive. Mistero Infantino...

La Nazione in edicola oggi non può non concentrarsi sul preliminare di Conference fra Fiorentina e Polissya, vinto dagli uomini di Pioli 3-0.

Prima pagina

Il QS de La Nazione apre la prima pagina con un gioco di parole a tinte viola: “Gud vibration, alba d'Europa” e poi “Polissya ko, buona la prima. Kean segna e si fa espellere”.

Pagine interne

A pagine 2 La Nazione presenta una cronaca della partita con il titolo: “Kean, Gosens e poi Gudmundsson, è la vittoria della vecchia guardia”. Nella pagina seguente, oltre alle pagelle, è presente anche l'editoriale di Stefano Cecchi dal titolo: "Meno sbadata e più matura. Una vittoria quasi inaspettata". A pagina 4 invece il quotidiano riprende le parole dell'allenatore viola Stefano Pioli: “Bello iniziare così. Kean da rosso, ma…". Infine spazio anche al mercato a pagina 5, con attenzione all'arrivo del nuovo attaccante e alle difficili cessioni: “Viola, ma ancora rossoblù. Piccoli scherzi del destino”. e poi sul fronte cessioni: “Beltran ore decisive, mistero Infantino”.