La Fiorentina vince anche a Torino e, udite udite, è a sole tre lunghezze dalla vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Basta un gol di Kean per vincere anche a Torino e alimentare ulteriormente il magic moment della Fiorentina: settimo successo di fila, il quinto in Serie A, e tenuto il passo della super Atalanta di Gasperini. Ma soprattutto del Napoli, capolista e a soli tre punti sopra in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Atalanta 22, Fiorentina 22, Juventus 21, Inter 21, Lazio 19, Milan 17, Udinese 16, Bologna 15, Torino 14, Roma 13, Empoli 11, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Parma 9, Lecce 8, Venezia 8, Monza 8, Genoa 6.