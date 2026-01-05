Fuser: "Alla Fiorentina mancava la fortuna, ora è arrivata anche quella. Vanoli ha carisma ma gli mancano i giocatori"

Diego Fuser, ex calciatore passato brevemente dalla Fiorentina e più a lungo nella Lazio, ha commentato l'imminente sfida tra le due squadre in cui ha militato, che si incontreranno mercoledì sera all'Olimpico. Questo il suo intervento a TMW Radio.

Sulla Cremonese

“Ora alla Lazio toccherà la sfida con la Fiorentina, che sta cercando di venire fuori da una situazione che non gli compete. Con la Cremonese, speriamo che sia stata la partita della svolta: sembra che quando sei in quelle posizioni non hai mai un po' di fortuna. Ora, oltre a buone prestazioni, è arrivata anche quella: speriamo che sia quella la svolta”.

Sulla Lazio

“La Lazio deve preoccuparsi: la Fiorentina non parte favorita, però il morale vuol dire tantissimo. Facendo un'altra vittoria ora hanno fiducia in sé stessi, e per la Lazio potrebbe diventare una partita difficile. Vanoli ha carisma, speriamo riesca a trasmettere questo alla sua squadra: alla Fiorentina comunque mancano i giocatori, sono loro che fanno la differenza, non gli allenatori”.