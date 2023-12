Molto soddisfatto dei suoi l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano che ha parlato così in conferenza stampa:

"Non ho visto niente perché sono andato dentro, quindi non so a chi sia andato il rosso. Le sostituzioni? Alla fine la Roma era tutta chiusa in area per cui dovevamo cercare di avvolgere e mettere dentro palloni importanti. Abbiamo ricercato la fisicità di Kouame, Nzola e Gonzalez in area. Per me Kouame in area diventa molto pericoloso, dovevamo cercare velocità e spazi per fare il secondo gol. Era l’unico modo per fare gol alla Roma perché se provi ad attaccare dal centro, per come difendono con cattiveria nello sporcare tutti i palloni non passi mai. E’ un peccato perché con qualche scelta diversa potevamo trovare il secondo gol e vincere questa partita. Sono contento però, i ragazzi sotto tanti punti di vista mi hanno fatto vedere una grande partita.

Abbiamo avuto due ripartenze nel primo tempo in cui potevamo fare molto male alla Roma e non ci siamo riusciti, una nel secondo tempo dove Ikoné è venuto verso il centro e in quei casi deve fare gol e mirare l’angolino. Non è facile contro una squadra che in nove pensa solo a chiudere lo specchio della porta. Abbiamo calciato due volte in maniera troppo veloce, abbiamo messo dei palloni alti troppo frettolosamente. Poi è subentrata la fatica, rimontare e tenere il baricentro alto non è semplice.

Nzola? Ha fatto quello che gli si chiede e che sa fare, lo ha sempre fatto. Il periodo non normale era quello precedente a questa partita, un attaccante deve fare gol ma prima di tutto deve anche sacrificarsi per la squadra. Il detto per cui se l’attaccante gioca bene, giocano bene anche gli altri è sempre valido. Oggi ci ha dato una grande mano, ha fatto una grande prestazione, se abbiamo guadagnato metri, creato è merito dei 3 davanti che si sono fatti un bel mazzo. L’unico attaccante che non è entrato è Beltran, l’abbiamo letta con gli ultimi minuti con palloni alti per cui la statura agevolava chi era già in campo. Avevamo quasi tutta la squadra in area di rigore.

Gerachie? Ci sono e se qualcuno non viaggia come ha sempre fatto in questi anni, sono attaccabili. Noi dobbiamo avere continuità di risultati, balbettiamo troppo spesso e non abbiamo quella continuità che serve per arrivare in quelle zone di classifica. L’obiettivo è migliorare il settimo-ottavo posto per cui lavoreremo per farlo. In più vogliamo rimanere dentro tutte le competizioni e se cresciamo qualche sogno lo possiamo fare".