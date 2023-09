Lotito: "La Conference League non è una competizione di interesse per la Lazio"

La scorsa stagione la Lazio ha fatto flop in Conference League. Retrocessa dall'Europa League, in molti vedevano la formazione biancoceleste come uno degli avversari più pericolosi per la Fiorentina in quella che poi è stata la corsa verso la finale dei viola. E invece c'è stata l'eliminazione immediata nella fase ad eliminazione diretta della competizione.

Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha spiegato questo flop così: “Noi riteniamo che la Conference League, con tutto il rispetto per chi vi partecipa, sia una competizione che non sia di interesse della Lazio; diversa cosa è la Champions, competizione che dà risorse straordinarie e grande visibilità”.

Le parole di Lotito sono state pronunciate su Radio Lega Serie A.