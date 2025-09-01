Si è presentato ufficialmente Victor Lindelöf come nuovo giocatore dell'Aston Villa. Il difensore ex Manchester United è stato a un passo dalla Fiorentina, salvo poi scegliere di rimanere in Premier League.

Le parole da giocatore dell'Aston Villa

“È un club enorme ed ero super eccitato quando ho sentito che il club mi voleva. Ho parlato con mia moglie e abbiamo pensato che fosse una buona mossa per noi come famiglia e per me come giocatore. Sono in Premier League da molti anni, quindi so di cosa si tratta”

E sulla scelta

"Spero di poter aiutare i giocatori più giovani con la mia esperienza e anche di portare la qualità che mostro in campo. Sono super, super felice ed entusiasta di far parte di questa squadra di calcio. Gli standard sono molto, molto alti e non vedo l'ora di provare ad alzare un po' anche questo standard".