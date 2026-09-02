E con i riscatti la Fiorentina sfonderebbe addirittura il tetto dei duecento milioni

130 i milioni messi complessivamente sul mercato dalla Fiorentina, a fronte di 92 incassati dalle cessioni. Una quota record per il club almeno per una singola sessione.

La barriera dei duecento milioni

Ma il dato che più impressiona è un altro: se tutti i riscatti diventassero obbligatori e si decidesse di tenere anche tutti i giocatori per il quali il club viola ha il diritto, allora verrebbe superata addirittura la barriera dei duecento milioni.

Ma come ha speso la Fiorentina?

Paratici ha speso, supportato dalla cassaforte della famiglia Commisso, su questo non c'è da dire. Ovviamente c'è da capire se questi soldi sono stati investiti bene o meno. E per farlo c'è da attendere una sola risposta: quella del campo.