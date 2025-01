Christensen a Salerno e la Fiorentina prova a chiedere Amatucci: no secco della società campana. I dettagli

Il portiere viola Oliver Christensen approderà alla Salernitana alla corte di mister Breda in questo mercato invernale, un affare che vedrà il portiere danese passare dalla Fiorentina ai granata andando a guadagnare 350mila euro almeno fino a fine stagione.

La richiesta viola

Secondo quanto riporta Tuttosalernitana, nell'ambito dei colloqui che hanno portato il classe '99 in Campania, i due club avrebbero parlato anche di un'altra potenziale trattativa per riportare Lorenzo Amatucci a Firenze.

La Salernitana chiude la porta

Il tecnico gigliato Palladino ha grossa considerazione del giovane centrocampista classe 2004 e starebbe seguendo a distanza il percorso di crescita tanto da volerlo riabbracciare volentieri fin da subito. Un'idea a cui però la Salernitana ha risposto con un no secco: i granata non vorrebbero doversi già privare del giocatore arrivato in prestito dalla Fiorentina la scorsa estate.