Bonaventura: "Conference League? Il mio gol in finale uno dei più emozionanti. Ma a fine partita nessuno se la sentiva di parlare..."

Giacomo Bonaventura della Fiorentina ha rilasciato un’intervista a Dazn in cui ha parlato del suo momento, tornando anche sulla finale di Conference League: “Il mio percorso nel calcio non è stato semplice. Il centrocampista molto spesso si ritrova sia ad attaccare che a difendere, è un ruolo in cui bisogna avere dimestichezza in tutte le zone del campo”.

Sulla finale di Praga: “Abbiamo preparato la partita come sempre, sapevamo tutto del West Ham. Quando siamo passati in svantaggio ero abbastanza tranquillo, ero convinto che avremmo avuto ancora occasioni per pareggiare. Il gol è stato un bellissimo gol, sotto la curva della Fiorentina. E' uno dei gol che più mi ha emozionato. Finita la partita c’è stata grande delusione, non parlava nessuno. Sentivamo che quella partita avremmo potuto vincerla noi”.

Infine: "Quest’anno sono io il più vecchio, quindi cerco di mettere le mie conoscenze e le mie esperienze al servizio della Fiorentina”.