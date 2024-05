Belotti pronto a ritornare alla base. C'è aria di rinnovo per Kouame

Tra i tanti giocatori che saluteranno la Fiorentina a fine stagione, secondo La Gazzetta dello Sport c'è anche il centravanti Andrea Belotti. Arrivato in prestito dalla Roma nel corso del mercato invernale, il Gallo è pronto a tornare alla base alla fine della stagione.

Nuovo contratto per Kouame

Sempre in tema di giocatori offensivi, si prospetta il rinnovo contrattuale per Christian Kouame. Sempre secondo la ‘rosea’, per l'ivoriano sarà necessario aspettare la fine della stagione per la definizione del nuovo accordo che avrà come scadenza il 2027.

Diversi ruoli per l'ivoriano, ma i gol…

Con Vincenzo Italiano in panchina, l'ex attaccante del Genoa ha fatto la ‘spola’ tra diverse posizione, svariando su tutto il fronte offensivo anche se, c'è da dirlo, il contributo realizzativo non è che sia stato significativo.