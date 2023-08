Munteanu: "Mi sono allenato con la Fiorentina, ma sarei voluto già tornare prima. Ora vogliamo i gironi della Conference"

Il calciatore di proprietà della Fiorentina Louis Munteanu è da poco tornato in prestito al Farul Costanza. Ecco, infatti, le sue prime parole una volta tornato in Romania: “Mi sono allenato con la Fiorentina e ho deciso di tornare qui in prestito, anche se sarei voluto tornare già prima. Sono contento della scelta fatta, adesso spero di crescere e di fare la differenza in ogni partita”.

Sui prossimi obiettivi: “Contro l'Helsinki (playoff di Conference League, ndr) sarà sicuramente difficile, ma vogliamo i gironi di Conference League. Siamo una squadra buona, dalle ottime qualità”.