UFFICIALE: Munteanu lascia ancora la Fiorentina e torna in Romania: accontentato Hagi

Dopo una lunga corte il Farul Constanza è riuscito ufficialmente a trovare un accordo con la Fiorentina e a riportare Louis Munteanu in patria per un'altra stagione. L'attaccante classe 2002 viola, richiesto alla società rumena direttamente dall'allenatore Gheorghe Hagi, tornerà in prestito nella società biancoblù per la stagione 2023/2024, dopo essere già stato al Farul lo scorso anno.

Questo il comunicato della società romena: “Farul Constanța e AC Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Louis Munteanu alla nostra squadra per la stagione 2023-2024. 21 anni, compiuti a giugno, Louis Munteanu è stato uno degli artefici del titolo ottenuto da Farul Constanța nella stagione 2022-2023, nella quale ha segnato 10 gol e fornito 6 assist decisivi nelle 29 partite disputate in bianconero”.