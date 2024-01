Il mercato è appena iniziato ma una concorrente della Fiorentina per l'Europa piazza già il secondo colpo

Tra le concorrenti della Fiorentina nella corsa all'Europa entra di diritto anche l'Atalanta, attualmente sesta con quattro punti in meno rispetto ai viola. Una squadra, quella di Gasperini, che ha però voglia di crescere nella seconda parte di stagione e lo sta dimostrando con i movimenti sul mercato.

Un giovane di prospettiva dopo Hien

Infatti, come ripota TMW, dopo Isak Hien l'Atalanta ha chiuso anche l'acquisto sempre dall'Hellas Verona di Siren Diao Balde, attaccante classe 2005 autore di ben dieci gol finora in Primavera. Un'operazione che guarda al futuro, ma che potrebbe anche rivelarsi una sorpresa come è già successo in passato con altri giocatori alla corte di Gasperini.