A due giorni dalla gara contro la Fiorentina, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato così in conferenza stampa: “Manca ancora una partita molto importante, abbiamo fatto una buona annata e vogliamo chiudere al meglio contro la Fiorentina davanti ai nostri tifosi. Siamo soddisfatti, ricordiamoci che l'anno scorso stavamo per retrocedere mentre quest'anno non abbiamo mai rischiato. C'è ancora tanto da migliorare, ma sono felice”.

“Bijol recupera, Kamara no”

Poi ha aggiunto: “E' possibile che giocheremo con due punte, ma deciderò domani dopo la rifinitura. Bijol sta meglio e penso proprio che ci sarà, Kamara invece non potrà giocare. Ho comunque a disposizione ottimi ragazzi come Giannetti, Solet e Kristensen. Sicuramente la qualità di Thauvin ci è mancata”.

“Vogliamo mettere in difficoltà la Fiorentina”

Sulla Fiorentina: “Vorrà vincere per provare ad andare in Europa, mi aspetto una squadra che scenderà in campo con tanta rabbia. Hanno giocatori importanti, ma vogliamo metterli in difficoltà. A Firenze abbiamo vinto, domani dovremo essere altrettanti concentrati e fare ancora più possesso palla, mettendo la massima energia in ogni duello”.