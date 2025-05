L’Udinese nella serata di ieri ha partecipato ad una cena organizzati dall’Associazione Udinese Club. Al termine dell'evento hanno parlato alcuni protagonisti della stagione bianconera.

Le parole in vista della Fiorentina

Il tecnico tedesco Kosta Runjaić, si è rivolto ai tifosi presenti dicendo: “Grazie a tutti per il supporto in questa stagione. Tifosi, siete il nostro cuore. Solo insieme siamo forti. Abbiamo vinto la prima partita in casa contro la Lazio e vogliamo vincere l’ultima in casa (contro la Fiorentina ndr)”. Anche il terzino Kamara ha voluto ribadire l'importanza della sfida di domenica nonostante la squadra abbia già raggiunto la quota salvezza "Una vittoria può permettere a tutti di dimenticare questo finale difficile".

Il comunicato della Curva

Sempre nella serata di ieri anche il tifo organizzato dell'Udinese ha fatto sentire la propria voce tramite un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook la Curva Nord Udinese 1986:

"Ultima giornata di campionato

Noi chiudiamo in bellezza

Alziamo i nostri colori

Tutti in curva con sciarpe, maglie e bandiere!

A tutti i tesserati – e non – della Curva Nord Udinese 1986:

Ci teniamo alla vostra partecipazione in massa!

…perché la Curva Nord vincerà sempre".