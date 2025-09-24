Gregucci: "Kean, è ora di dimostrare di avere capacità per rimanere ad alti livelli. Pioli ha tutto per..."

L'allenatore, che a Firenze ha fatto il vice di Roberto Mancini, Angelo Gregucci, intervistato da News.Superscommesse.it, ha detto la sua opinione su Kean e il momento della Fiorentina.

“Kean deve riconfermarsi”

“Kean - ha dichiarato Gregucci - è passato dall’essere un giocatore giovanissimo dalle grandi aspettative nella Juve (anche se ha chiuso l’ultima stagione a zero reti), a diventare quasi capocannoniere nella Fiorentina. Sicuramente ha le qualità per stare a certi livelli, ma ora deve dimostrare di essere capace a rimanerci. Dovrà, insomma, confermarsi, dopo essere arrivato al top la scorsa stagione e aver rifiutato poi tutte le offerte per restare alla Fiorentina".

“Pioli ha le qualità giuste”

Sulla squadra ha aggiunto: "La formazione viola ha qualche difficoltà ora, ma ha tutto per venirne fuori, e Pioli, proprio come Sarri, ha le capacità per riportarla in acque tranquille”.