Febbre a Novanta, versione viola: città in fibrillazione e maxi schermi diffusi un po' ovunque, con due opzioni su tutte

Il celebre Febbre a 90° di Nick Hornby si assocerà alla città di Firenze e all'ambiente viola mercoledì sera, in vista della finale di Conference. Una città in fibrillazione per assistere, si spera, al ritorno al trionfo da parte della Fiorentina a 23 anni dall'ultimo trofeo. Per questo ci sarà una diffusione organica di schermi, più o meno maxi, in giro per la città, come riporta Repubblica.

Le due opzioni più gettonate restano comunque il Franchi e il Viola Park, entrambi sold out. Per il resto, tanti locali adibiti alla fruizione: dal Caffè Le Murate all'Anconella Garden, la Toraia, l'Habana 500, Ultravox, Limonaia o Fico Bistrot, per fare alcuni nomi.