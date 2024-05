Italiano carica in valigia l'entusiasmo di Cagliari e lascia a terra gli errori di Praga: c'è un'Olympiakos da aggredire da subito

L'intento sarà quello battagliero, come teatro della sfida e soprattutto attitudine della Fiorentina vogliono. Siamo ormai alla vigilia della partenza per Atene, un giorno d'anticipo stavolta rispetto alla tabella di marcia dello scorso anno, e Vincenzo Italiano è sicuro di aver caricato la dose giusta d'entusiasmo in valigia.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la rimonta di Cagliari può rappresentare un dettaglio mentale importante mentre si cercherà di lasciare a terra quei trend dannosi che costarono caro a Praga: le disattenzioni improvvise, che purtroppo spesso hanno fatto compagnia alla Fiorentina. Per il resto, la squadra viola sa già come si giocano le finali e l'intento ad Atene sarà quello di aggredire da subito l'Olympiakos.