La formazione ufficiale della Fiorentina: Pioli si affida ancora a Fagioli. Davanti torna Kean, al suo fianco...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nessuna sorpresa fra gli undici titolari che scenderanno in campo contro il Bologna alle ore 18:00 al Franchi.
Riecco Kean
Stefano Pioli ritrova due giocatori importanti come Gosens e Kean. In mezzo al campo continuità a Fagioli dopo l'ottima prestazione in coppa. In difesa tornano Pongracic e Ranieri, così come Dodô sulla fascia destra. De Gea in porta, Mandragora completa il centrocampo.
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens, Kean, Gudmundsson
Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Holm, Heggem, Lucumì, Miranda, Freuler, Ferguson, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi, Castro
