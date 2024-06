Un altro salto di carriera per Hancko: l'ex difensore della Fiorentina vicino al trasferimento in un top club europeo

Alla Fiorentina non è mai riuscito a imporsi, ma poi David Hancko si è costruito comunque una bella carriera. E il punto più alto potrebbe essere il prossimo, visto che il difensore del Feyenoord è finito nel mirino dell'Atletico Madrid.

Futuro da top player

A convincere i Colchoneros anche le prestazioni che Hancko sta offrendo agli Europei con la sua Slovacchia. A Relevo ha parlato così il suo procuratore: “Tra tutti i club interessati, per noi l'Atletico ha la priorità. David non vede l'ora di giocare per Simeone”. Chi avrebbe mai pensato, quando faticava a trovare spazio nella Fiorentina, che Hancko avrebbe giocato in uno dei top club d'Europa.