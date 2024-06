Dalle giovanili della Fiorentina a un vero e proprio giro del mondo: un'ex promessa viola pronta a sbarcare in Messico

Vi ricordate di Cristiano Piccini? Il difensore cresciuto nelle giovanili della Fiorentina non è mai riuscito a imporsi in prima squadra, costruendo la sua carriera lontano da Firenze e per la verità anche dall'Italia.

Prossima tappa: Messico

Lo confermano anche le ultime indiscrezioni sul suo futuro: il difensore, oggi 31 anni, secondo la testata messicana Récord è infatti a un passo dal vestire la maglia dell'Atlético de San Luis, club militante nella Liga MX. Per Piccini sarebbe l'ennesima avventura dopo quelle - solo per citare le principali - con Betis, Valencia, Sporting Lisbona, Atalanta, Stella Rossa e Sampdoria.