Non tutti i giocatori del Club Brugge hanno preso bene l'eliminazione dalla Conference, tanto che qualcuno è addirittura riuscito a negare l'esistenza del fallo su Nzola in occasione del rigore. Per fortuna c'è anche chi ha riconosciuto i meriti della Fiorentina, atteggiamento elogiato su Facebook dal giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: "Nelle pagine dei tifosi del Brugge molti dicono che la Fiorentina ha meritato e le augurano di vincere la coppa. Lo stesso ha fatto il loro allenatore. Non per niente parliamo di uno dei grandi club storici del Belgio. A me il calcio piace così, quando si ha stile e non ci si aggrappa all’arbitro.

Il confronto tra Italiano e Tuchel

Poi Basile, con un velato riferimento alle critiche più volte ricevute da Vincenzo Italiano, ha portato l'esempio del Bayern Monaco: “Tuchel, non l’ultimo arrivato, ha preso due gol nel finale con la squadra in vantaggio e un po’ scoperta. Ma è il calcio, e si gioca in due, noi e gli avversari. Lo dico per tutti i ragionieri che pensano che questo sport abbia il cuore di legno come gli omini del calcio balilla”.