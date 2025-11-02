La Fiorentina sceglie la via del ritiro al Viola Park. Ma ci sarà anche Pioli?
Dopo la sconfitta inopinata contro il Lecce, la Fiorentina ha deciso di andare in ritiro al Viola Park.
Del resto ci sono subito due partite da preparare, a cominciare da quella col Mainz in Conference League.
In questo modo la squadra cerca, nel limite del possibile, di tenersi isolata dal clima di contestazione che c'è ed è fortissimo in questo momento.
Resta da capire se a questo ritiro prenderà parte Stefano Pioli o meno, perché il tecnico viola è più che mai traballante in queste ore.
