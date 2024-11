All'interno dei documenti svelati in anteprima dal portale Calcio&Finanza (LEGGI QUI IL REPORT COMPLETO) si leggono anche le cifre ufficiali della campagna trasferimenti per la stagione 2024/25. Tanti volti nuovi, tante operazioni, in tutto 13. Come si legge nel bilancio “si riepilogano le maggiori operazioni» e «si precisa inoltre che il corrispettivo totale del trasferimento […] non comprende la quota di riscatto dei prestiti nonché eventuali premi condizionati alle performance sportive”.

Le operazioni in entrata

Adli (Milan, temporaneo con opzione) – 1,5 milioni di euro

Boskovic (Hnk Cibalia, definitivo) – 30mila euro

Bove (Roma, temporaneo con obbligo) – 1,5 milioni di euro

Cataldi (Lazio, temporaneo con opzione) – 0 euro

De Gea (definitivo) – 0 euro

Gosens (Union Berlin, temporaneo con opzione) – 0,75 milioni di euro

Gudmundsson (Genoa, temporaneo con opzione) – 5,85 milioni di euro

Kean (Juventus, definitivo) – 13 milioni di euro

Moreno (Belgrano, definitivo) – 5 milioni di euro

Pongracic (Lecce, definitivo) – 15 milioni di euro

Richardson (Reims, definitivo) – 9,025 milioni di euro

Valentini (definitivo) – 0 euro

Le operazioni in uscita

Amrabat (Fenerbahce, temporaneo con obbligo) – 14 milioni di euro

Barak (Kasimpasa, temporaneo con opzione) – 0 euro

Brekalo (Kasimpasa, temporaneo con opzione) – 0 euro

Nico Gonzalez (Juventus, temporaneo con obbligo) – 33 milioni di euro

Milenkovic (Nottingham Forest, definitivo) – 12,3 milioni di euro

Munteanu (Cluj, definitivo) – 2,3 milioni di euro

Nzola (Lens, temporaneo con opzione) – 2,1 milioni di euro

Pierozzi N. (Palermo, definitivo) – 1 milione di euro

Spaggiari (Cremonese, temporaneo con opzione) – 10mila euro

Le maggiori plusvalenze

Igor (Brighton) – 14.199.160 euro

Terzic (Salisburgo) – 4.741.158 euro

Cabral (Benfica) – 6.521.150 euro

Spalluto (Monopoli) – 226.646 euro

Mina (Cagliari) – 369.669 euro

Le altre cifre

Tra le cifre interessanti, si segnala anche l’incasso di alcuni premi per calciatori ceduti negli anni passati. Nel dettaglio, tra questi, spiccano 2,5 milioni di euro dalla Juventus per Federico Chiesa e 1,83 milioni di euro sempre dal club bianconero per Dusan Vlahovic.