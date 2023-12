Kokorin scatenato: E' lui a decidere il derby con una doppietta

C'è la firma di Aleksandr Kokorin nella larga vittoria dell'Aris Limassol nel derby contro l'AEL, gara finita per 4-0 a favore dei biancoverdi. L'attaccante che la Fiorentina ha prestato alla formazione cipriota, ha realizzato una bella doppietta in questa gara.

La sua doppietta

La prima segnatura arriva durante la prima frazione di gioco al 39': dopo uno scambio stretto con un compagno, il russo batte in uscita il portiere avversario con un rasoterra che gli passa in mezzo alle gambe. La doppietta personale la sigla al 66' concludendo un'azione di contropiede con un altro rasoterra, stavolta in diagonale che va ad insaccarsi all'angolo sinistro della porta difesa da Basto.

Aris in testa

Con questo successo l'Aris Limassol si ritrova in vetta al campionato, con 29 punti in 13 giornate, a pari merito con Apoel e Pafos.

Prime reti in campionato, ma in Europa League…

Giova ricordare che queste sono le prime due reti realizzate in campionato da Kokorin (che ha avuto diversi problemi fisici fin qui), altre due reti il russo le ha segnate in Europa League.