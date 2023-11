Shpilevsky: "Rimpianti della Fiorentina per Kokorin? Sappiamo cosa possa fare e se gioca come si allena..."

L'attaccante che la Fiorentina ha prestato all'Aris Limassol, Aleksandr Kokorin, viene esaltato dal suo attuale tecnico, Alexey Shpilevsky, anche se ha avuto qualche infortunio di troppo in questa prima fase stagionale.

Infortuni limitanti

“Sasha si sente già meglio - ha detto Shpilevsky - è ritornato ad allenarsi con la squadra, finora, grazie a Dio, per lui sta andando tutto bene. La cosa più importante è che nulla gli faccia male. Se continua così, tornerà al livello mostrato la scorsa stagione”.

Rimpianti viola?

E quando gli viene chiesto se la Fiorentina possa avere dei rimpianti per averlo mandato via, Shpilevsky risponde: “Sappiamo di cosa sia capace di fare Sasha (2 gol, tutti in Europa League, e un assist il suo bottino stagionale). Finora non ha mostrato il suo massimo, perché non è stato al 100%. Ma se gioca come si allena, vedremo presto le sue grandi qualità”.