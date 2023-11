Silkin: "Kokorin terminerà la sua carriera a Cipro"

L'ex allenatore della Dinamo Mosca, Sergei Silkin, ha dichiarato che l'attaccante prestato dalla Fiorentina all'Aris Limassol, Alexandr Kokorin, molto probabilmente concluderà la sua carriera professionale fuori dalla Russia.

Scadenza di contratto

Secondo Silkin, il 32enne in scadenza di contratto con il club viola, non ha il minimo desiderio di tornare a giocare nella Russian Premier League.

“Terminerà a Cipro”

“Kokorin sarebbe sicuramente utile a molte squadre della RPL - ha detto Silkin - difficile dire se potrebbe essere utile alla Dinamo Mosca oppure no. Ha segnato in Europa League, e questo è sicuramente buono per lui, ma non indicativo. Non credo al ritorno di Kokorin in Russia, penso che finirà la propria carriera a Cipro".