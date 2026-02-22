La Roma fa un favore alla Fiorentina e batte la Cremonese, giallorossi in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ci ha messo un po' la Roma a sbloccare la gara con la Cremonese ma alla fine è arrivata la vittoria netta per la squadra di Gasperini, che fa un gran comodo alla Fiorentina. Con un successo domani con il Pisa infatti, la squadra viola aggancerebbe proprio i grigioneri oltre al Lecce.

La sfida è stata vinta per 3-0 dalla Roma, con la rete di testa di Cristante su calcio d'angolo a inizio ripresa. Quindi il raddoppio di N'Dicka, sempre di testa su corner, e infine la rete di Pisilli nel finale. I giallorossi sono solidi al quarto posto, ora a pari punti con il Napoli.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 50, Juventus 46, Como 45, Atalanta 45, Sassuolo 35, Lazio 34, Bologna 33, Udinese 32, Parma 32, Cagliari 29, Genoa 27, Torino 27, Cremonese 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.