Il procuratore Giocondo Martorelli, ha parlato a Tuttomercatowe.com avendo modo di esprimersi anche sul mercato della Fiorentina.

‘La Fiorentina ha cominciato bene, poi si è arenata’

“Si sono comportati bene con Fazzini e Viti, senza dimenticare Dzeko. Poi la situazione si è arenata come spesso succede. Sulle qualità di Dzeko nessuno può dubitare. La carta d'identità però pesa per tutti. Alcune scelte sono sempre complicate, rischiose. Se va bene hai fatto una cosa normale, altrimenti devi essere pronto per le critiche”.

‘In Italia manca il coraggio di puntare sui giovani'

"Probabilmente in Italia non abbiamo coraggio di investire calciatori giovani di valore. Lo fanno poche società. Fateci caso: il mercato italiano si svolge per la maggior parte con scambi di calciatori che si conoscono. E poi il discorso economico fa la sua parte. I giocatori importanti di venticinque-ventisei anni difficilmente vengono in Italia".