Incontro segreto tra Nardella e il tifo fiorentino dopo la contestazione: apertura all'ipotesi Padovani, ma adesso...

Come riporta il Corriere Fiorentino, ieri in gran segreto si è svolto un incontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e gli esponenti del tifo viola sul tema stadio. Dopo le contestazioni di domenica scorsa, le parti si sono incontrate per discutere delle possibili soluzioni.

Chi era presente

Due ore di colloquio alle quali erano presenti i rappresentanti delle associazioni dei tifosi (Atf; Accvc; Solo viola) e della Curva Fiesole. Per la parte amministrativa, oltre al Sindaco, c'erano anche l’assessore allo sport Cosimo Guccione e il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi.

Incontro positivo

Si è parlato del fatto che, senza una proroga da parte del governo sui termini di inizio (31 marzo 2024) e fine interventi (31 dicembre 2026) imposti dai finanziamenti Pnc-Pnrr, la Fiorentina dovrebbe lasciare l’impianto da giugno e per due stagioni. Un incontro positivo, visto che il tifo ha accolto favorevolmente la possibilità di uno spostamento temporaneo al Padovani.

Ma la Fiorentina non apre

Per adattare lo stadio di rugby alle esigenze, però, servirà l'aiuto della Fiorentina, che al momento non apre all'investimento. Una delle richieste dei tifosi è la certezza dei tempi dei lavori. Due stagioni lontane da Firenze non sarebbero tollerate.