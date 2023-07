L’ex allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per parlare dell’esordio della Nazionale Italiana femminile ai Mondiali e delle convocate Valentina Giacinti, Rachele Baldi e Emma Severini allenate a Firenze: “Valentina ha la grande capacità di riuscire ad attaccare la profondità per tutti i novanta minuti. Allunga le difese galleggiando sul filo del fuorigioco e garantisce corsa e generosità. Anche Rachele ha una caratteristica distintiva: la bravura nelle uscite alte. Il che potrebbe essere un vantaggio contro squadre che crossano molto come quelle nordeuropee. Emma, infine, quest’anno è cresciuta tantissimo sotto l’aspetto sia mentale che della continuità, specie in fase di non possesso. Sono strafelice che si sia guadagnata questa opportunità».

E sulle scelte per il futuro risponde così: “Ancora non lo so. Anch’io mi godrò questo Mondiale dal vivo, poi vedremo. Di certo la mia scelta ricadrà su un progetto importante”.

E se a chiamarla prossimamente dovesse essere la Nazionale risponde: “A quel tipo di chiamata nessuno potrà mai dire di no. Ma ripeto: ancora non so nulla, bisognerà vedere tante cose…”