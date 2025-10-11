"Tra i migliori attaccanti che ho mai marcato c'è sicuramente Vlahovic, quando giocava alla Fiorentina..."
Vlahovic in campo con la maglia viola. Foto: Luca Fanfani/Fiorentinanews.com
Andrea Papetti, difensore della Reggiana con un passato nel Brescia, ha parlato al sito Tuttob.com menzionando i suoi ricordi della Serie A disputata con la maglia dei lombardi: fra le dichiarazioni, si menziona anche la Fiorentina.
Il commento
“Ho esordito in Serie A nel 2020 e ho dovuto subito affrontare grandi campioni. Gli attaccanti più difficili da marcare? Te ne dico due: Lautaro Martinez e Vlahovic, che all'epoca giocava nella Fiorentina”.
Il primo Vlahovic
Papetti fa riferimento alla stagione 2019-20, la prima annata nella quale Vlahovic ha giocato con una certa regolarità a Firenze. Stagione che poi ha visto la Fiorentina chiudere al decimo posto.
