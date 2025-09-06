Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno parlando del Viola Park e dei lavori che riguardano la tramvia che lo collegherà meglio.

“Una settimana importante per Pioli che potrà lavorare sui nuovi in questa sosta: il bilancio del mercato è molto positivo, ora c'è il grande impegno del Napoli. Diamo il giusto peso a queste prime partite, non è certo un test decisivo ma una sfida che ci carica e che carica l'ambiente. Il mister e la squadra hanno lavorato molto bene, sono sempre al Viola Park”.

“La nuova tramvia si inizia a vedere: quando i cantieri vanno avanti, anche aldilà del traffico che causa, è tutta un'altra cosa rispetto all'avere i soliti disagi, ma con cantieri che stanno fermi. Chi passa da Bagno a Ripoli vede che i lavori avanzano: nel 2027 bisogna che la tramvia entri in esercizio, e sarà un enorme beneficio per il nostro Viola Park in maniera efficiente. Abbiamo visto ottimi numeri di visitatori al nostro centro sportivo, è stata un'estate di entusiasmo e secondo me ben riposto. Una stagione che ha le carte in regola per farci ben sperare: quello che dobbiamo fare, ora che il Viola Park è una realtà affermata, è connettere sempre di più i commercianti ai tifosi, facendo scoprire loro Bagno a Ripoli: è un lavoro a lunga gittata".

“I lavori al Franchi? Questo è un periodo di grandi cambiamenti: tutti i lavori del PNRR stanno disegnando un territorio che cambierà in meglio, ma quando si parla di opere pubbliche ci sono sempre problemi di ogni tipo. L'obiettivo è sempre quello di stare nei tempi del cronoprogramma”.