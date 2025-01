Per il ruolo di vice Dodô la Fiorentina pensa a Moreno, ma con un occhio guarda in Serie B

La Fiorentina sta pensando al sostituto di Micheal Kayode, approdato da qualche giorno al Brentford. Nel ruolo di vice Dodô la società viola, dopo aver pensato al rientri di Niccolò Fortini, ora in prestito alla Juve Stabia, starebbe puntando su Moreno per una soluzione home made.

Ma come riporta il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, l'alternativa sul mercato per la Fiorentina potrebbe essere rappresentata da Simone Zanon, esterno destro della Carrarese in Serie B. Il classe 2001 di Merano ha collezionato fino ad oggi 23 presenze ed è seguito anche dal Lecce.