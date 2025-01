Alla fine Ndour potrebbe arrivare comunque in Serie A, ma non alla Fiorentina

La Fiorentina lo aveva trattato come opzione per rinforzare il centrocampo a disposizione di Palladino, ma le richieste del PSG per il suo cartellino erano state troppo elevate. Così Cher Ndour al momento è rimasto in prestito al Besiktas, ma potrebbe tornare al PSG in caso di offerta per la cessione a titolo definitivo.

Ci pensa il Torino che, come evidenzia La Stampa, sta incontrando più di una difficoltà per Casadei. Gli agenti del giocatore, inoltre, vorrebbero riportarlo in Italia dove finora si era visto solo nei settori giovanili di Brescia e Atalanta.