Conference League, Osasuna confermato ma con una multa salatissima

Dopo molti mesi, tra sentenze e ricorsi che hanno più volte ribaltato la situazione, si chiude definitivamente la controversia tra l'Osasuna e la UEFA. Il club spagnolo aveva già ricevuto il via libera per la partecipazione alla prossima Conference League.

Dopo l'indagine svolta dal comitato Etico e Disciplinare, l'ente presieduto da Ceferin ha deciso di sanzionare la società di Pamplona con una multa di 100.000 euro.

L'esclusione dalle competizioni internazionali è invece "sospesa per un periodo di prova di due anni, computati dalla data della presente delibera".

Osasuna che in ogni caso non potrebbe essere un avversario della Fiorentina nel turno preliminare in programma per i prossimi 24 e 31 agosto, dato che i Viola sono testa di serie, così come gli spagnoli.