Due centrali della Fiorentina sul taccuino della Lazio: il punto sulle due diverse situazioni

Negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento della Lazio per due centrali della Fiorentina: oggi, però, i due si trovano in posizioni molto diverse rispetto a un uscita verso Formello.

Niente di serio

Il primo nome fatto è quello di Moreno: la Fiorentina aveva trovato l'accordo per la sua cessione al Wrexham, ma l'argentino non gradisce la destinazione e la trattativa si è arenata. Sembrava quindi che si fosse inserita la Lazio, ma la stampa biancoceleste smentisce: non c'è stata nessuna trattativa tra le parti. Almeno, per il momento.

Ritorno di fiamma

Resta invece caldo il nome di Comuzzo, nome che sembra in uscita da Firenze ma che la Fiorentina non ha intenzione di cedere, se non a titolo definitivo e per offerte veramente rilevanti. Il classe 2005 non è però il primo nome in cima alla lista di Gattuso: piuttosto, è l'alternativa principale al vero obiettivo della Lazio, che sarebbe Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Trattativa, però, complicata: lecito quindi aspettarsi un nuovo interesse da parte dei biancocelesti.