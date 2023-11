Beltran sta meglio, ma si porta ancora dietro qualche dolorino. Italiano pensa alla carta Kouame là davanti?

La Nazione fa il punto sull'assetto offensivo della Fiorentina in vista della partita a San Siro contro il Milan di domani sera. Tra i giocatori che Italiano ha recuperato durante questa sosta c'è Lucas Beltran, che non è stato convocato in Nazionale anche per un infortunio che lo ha condizionato nelle ultime settimane.

Il dolore al costato rimediato contro la Juventus dopo una botta è in gran parte passato, ma l'argentino ha ancora un piccolo fastidio e la sua titolarità per domani è in bilico. Lui o Nzola dal primo minuto? Dalle parti del Viola Park, Italiano sembra pensare anche a una possibile mossa a sorpresa con Kouame prima punta.