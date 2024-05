Ultimo colpo di coda di Burdisso per il mercato viola? Ci sono insidie pericolose per il sostituto argentino di Arthur

Come riportato da calciomercato.com, la Fiorentina continua a seguire Ezequiel Fernández, più noto come Equi, centrocampista argentino di proprietà del Boca Juniors. Il centrocampista classe 2002 potrebbe prendere il posto di Arthur per la prossima stagione in casa viola, con il club gigliato che non sembra intenzionato a riscattare il brasiliano dalla Juventus.

Nel contratto di Fernández c'è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ovvero più o meno la stessa cifra che servirebbe per riscattare Arthur dalla Juve. Seguito da tempo da Burdisso, adesso va verificata la volontà di provare a chiudere dopo un confronto tra Prade e la proprietà.

Intanto gli scout del Benfica sognano di ripetere l’operazione Enzo Fernández con l’omonimo Ignacio Ezequiel e anche per questo la società viola deve serrare i tempi se vuole davvero l'argentino, con anche il Milan che è sul giocatore.