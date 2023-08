Il Betis non può spendere e Martinez Quarta "rischia" di restare a Firenze

Come scrive La Repubblica, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, si allena in maniera personalizzata in attesa di un’offerta che però ancora non è arrivata, né dalla Premier né dalla Spagna, o comunque non ha raggiunto la cifra di 30 milioni richiesta dalla dirigenza.

L’entourage del calciatore è al lavoro, Sofyan aspetta. In difesa invece l’ago della bilancia è Martinez Quarta, cercato dal Betis. Il suo trasferimento in Spagna è però bloccato dalla poca possibilità di spesa del club andaluso, pronto a offrire soltanto otto milioni di euro.