Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio soffermandosi su alcuni temi di casa Fiorentina, dal campo al mercato.

“La Fiorentina con la cessione di Gonzalez perde il capocannoniere della scorsa stagione, questo è un dato di fatto. La Juventus sembra attratta, infatuata dai migliori marcatori viola, da Chiesa, passando per Vlahovic, fino a Gonzalez, un fatto curioso ed interessante. Potrebbe anche essere motivo d’orgoglio, se non si trattasse della Juventus, cosa che ai tifosi viola qualche fastidio lo dà. Commisso fa affare solo con la Juventus dopo averle detto di tutto. Ora si capisce molto meglio anche la scelta di Kean, in vista della trattativa per Gonzalez. Un calciatore che vuole andare via però se ne andrà, c’è poco da fare. È giusto? Non lo è? È il calcio di oggi”.

‘Serve un vice Kean e va capito cosa pensi Palladino di Beltran’

“Non credo proprio che il sostituto di Nico possa essere Kostic, che magari arriverà in viola, c’è bisogno di altro. I gol dell’argentino sono pareggiati da quelli di Gudmundsson. Kean lo scorso anno ha segnato meno di Nzola, servirebbe anche un sostituto dell’ex Juventus. Ci saranno le partite per capire se Palladino sia o meno convinto di Beltran e cosa abbia in mente per lui. L'argentino non sappiamo nemmeno come stia, è tornato tardi dopo le Olimpiadi. A Parma Beltran non è entrato, non può entrare Ikone al suo posto, quindi forse qualcosa c'è”.

‘La Fiorentina ha ancora tanto da fare sul mercato, in entrata ed uscita’

“Chiaro che ancora vadano messe a posto varie cose sul mercato, in entrata e uscita, per la Fiorentina. Palladino allena pochi giocatori in certi ruoli mentre ha tantissimi esterni. Credo che Biraghi come terzo difensore sia un'opzione che Palladino ha già dimostrato di utilizzare, fin da Parma. C'è ancora tanto in ballo a 8 giorni dalla fine del mercato, davvero troppo, una situazione incredibile e che mette in crisi chi si abbona e vorrebbe sapere i giocatori che avrà la propria squadra. Arthur in un calcio verticale? Che c'entra? A Parma hanno giocato Mandragora ed Amrabat perchè ci sono soltanto loro. Bianco è da verificare, va aspettato. Non si sa oggi il futuro di Amrabat, non credo lo conosca neanche Palladino, vedo tanta confusione”.