Il procuratore ed intermediario Costantino Nicoletti è intervenuto a TMW Radio parlando diffusamente di Fiorentina, toccando varie tematiche di casa viola tra attualità e mercato.

‘Firenze passaggio per allenatori e giocatori’

“Italiano ha fatto gavetta a livello nazionale e farà bene il primo anno a Bologna. Il vantaggio è che conosce bene Sartori che ha avuto come dirigente quando giocava e che sicuramente lo proteggerà e magari lo tirerà per le orecchie in corso d’opera, cosa non accaduta a Firenze, quando ci sarà qualcosa da rimproverare, assieme a Di Vaio. Palladino è un allenatore emergente, di passaggio, quello che ormai si fa a Firenze, da stage per dirigenti e/o giocatori che devono risuscitare. Firenze in questa fase è una società di stage, di stagisti, di passaggio per i giocatori, in cui si mettono in vetrina o si rilanciano, vedi Kean”.

‘Deve finire la storia che alla Juventus si danno i migliori per prendere calciatori poco buoni’

“Dell’operazione Gudmundsson vorrei capire perchè se ho nel 30 cassetto 30 milioni ci si debbano mettere 8 mesi ad acquistare un calciatore, capisco le fisse di un direttore su un profilo…ma se ho 30 milioni, sai quanti calciatori ci possono essere da prendere? La Fiorentina però ha preso un gran portiere come De Gea, e nessuno lo dice. Ma Firenze è una grande piazza…basta con gli ottavi posti. Questa storia che alla Juventus si danno i migliori e si prendono calciatori poco buoni deve finire…eppure abbiamo avuto Gentile, Cuccureddu, Di Livio…Gonzalez dovrebbe fare le visite mediche al J-Medical domani mattina, c’è uno slot impegnato per Nico”.

’Si sconta il peso di 5 sessioni di mercato fallimentari’

“La Fiorentina dell’ultimo triennio, e lo sta dimostrando l’attuale calciomercato, è prigioniera di 5 sessioni di mercato, perchè ha preso dei giocatori che oggi non te li prendono nemmeno se li regali. Sabiri, Infantino…sessioni di mercato che hanno portato un settimo e due ottavi posti. Il settimo fu raggiunto perchè l’Atalanta non volle fare la Conference, l’anno scorso la Fiorentina ha rifatto la Conference perchè la Juventus è stata ‘magicamente’ punita”.